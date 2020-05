Justiz in Corona-Zeiten Landshuts Gerichte fahren ihren Betrieb langsam wieder hoch

Trotz der vorherrschenden Covid 19-Thematik ist es an der Zeit, wieder ein Stück weit zur „Normalität“ überzugehen. Ab kommenden Montag wird nun auch der Sitzungsbetrieb am Landshuter Landgericht und am Amtsgericht nach der allgemeinen Lockerung der Beschränkungen schrittweise wieder gestartet.