Aus dem Polizeibericht Geflüchtete Patientin geht auf Autos los

Eine aus dem Bezirkskrankenhaus geflüchtete Patientin ist in Landshut auf Autos losgegangen. Einen Passanten, der sie zur Rede stellte, griff sie an.

Landshut. Der Vorfall hatte sich am Sonntag gegen 17 Uhr ereignet. Laut Polizei hatte die Frau, die im Bezirkskrankenhaus bereits vermisst wurde, war, sich vor haltende Autos gestellt und dagegen getreten. Einem Passanten, der sie angesprochen hatte, schlug sie laut Polizei gegen den Kopf. „Sie wurde in Gewahrsam genommen und ins Krankenhaus zurückgebracht“, so die Polizei. Autofahrer, die am Sonntag vor Ort geschädigt oder gefährdet wurden oder zu dem Vorfall Angaben machen können, sollen sich bitte mit der Polizei Landshut unter Telefon 0871/9252-0 in Verbindung setzen.