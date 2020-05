Drogenversteck im Wald entdeckt Rauschgiftversteck ausgehoben

Die Polizei Vilsbiburg erhielt am Wochenende Mitteilung über ein Drogenversteck im Wald. Als die Beamten den Hinweisen nachgingen, konnten sowohl Rauschgiftutensilien sicher gestellt, als auch ein Verdächtiger ermittelt werden.

Bodenkirchen. Am Samstag wurde der Polizei Vilsbiburg ein Drogenversteck in einem Waldstück bei Bodenkirchen in der Nähe der Bahnstrecke gemeldet. Der Zeuge, der die Mitteilung weiter gab, berichtete von zwei jungen Männern, welche er am Vorabend dabei beobachtet hatte, wie sie am Waldboden auffällig hantierten.

Als die Polizeibeamten den gemeldeten Vorfall daraufhin untersuchten, fanden sie das vergrabene Versteck. Mehrere Rauschgiftutensilien wurden entdeckt.

Eine Personenbeschreibung führte die Polizeibeamten weiter zur Wohnadresse eines 23-jährigen Verdächtigen. Da beim Öffnen der Eingangstüre Marihuanageruch wahrgenommen werden konnte, wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Hierbei konnte ebenfalls ein Rauchgiftutensil aufgefunden werden.

Den Wohnungsinhaber erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.