Brutale Prügel in der Altstadt „Männliches Gegockel“ bringt Syrer in Knast

Das Landshuter Gericht. Foto: Archiv

Gefährliche Körperverletzung in Mittäterschaft – so lautete am Donnerstag das Urteil gegen zwei Syrer vor der Schwurgerichtskammer: Junis K. (28) und sein Kumpel Amir P. (24) (Namen geändert) haben einen Iraker (21) in der Landshuter Altstadt brutalst zusammengschlagen.