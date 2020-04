Verstoß gegen Beschränkungen 27-Jähriger zum dritten Mal in Haft

Der Ausblick, den der 27-Jährige wieder in der nächsten Zeit genießen darf: Blick auf den Innenhof der JVA. Foto: Schmid

Er lernt es einfach nicht: Der 27-Jährige, der als erster in Bayern in Haft musste, weil er hartnäckig gegen Ausgangsbeschränkungen verstieß, sitzt wieder in Haft – zum mittlerweile dritten Mal. Das meldet die Landshuter Polizei am Freitag.