Projektil im Bauch Unbekannter schießt Katze an

Ein bislang unbekannter Tierquäler hat im Landkreis Landshut eine Katze schwer verletzt. Das Tier war mit einem Luftgewehr angeschossen worden.

Vilsheim. Laut Polizei war das Tier am Mittwoch zwischen 14 und 16 Uhr angeschossen worden. „Bei der Katze wurde durch einen Tierarzt ein Luftgewehrgeschoss im Bauchraum festgestellt“, so die Polizei. Die Katze wurde durch das Geschoss schwer verletzt und befindet sich nun in der Tierklinik. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vilsbiburg in Verbindung zu setzen.