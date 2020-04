Anhaltende Trockenheit Ein Funke genügt für eine Katastrophe

In Windeseile stand die Hecke in Vilsheim in Brand. Die Flammen drohten, auf ein Haus überzugreifen. Fotos: FFW Vilsheim

Mit einer eindringlichen Warnung richtet sich ein Feuerwehr-Kommandant aus dem Landkreis Landshut an die Öffentlichkeit: „Ein Funkenflug kann derzeit verheerende Folgen haben“, sagt Martin Eggl. In Vilsheim hatten er und seine Kameraden am Samstag ein Inferno gerade noch verhindert.