Drama beim Ausbüxen Ausreißerin (16) seilt sich ab und stürzt aus dem 4. Stock

Foto: 123rf.com

Ein 16-Jähriges Mädchen ist am Ostermontag in Landshut gegen 10 Uhr schwer verletzt worden, als es aus der elterlichen Wohnung ausreißen wollte. Das Mädchen stürzte aus dem vierten Stock ab, als es sich an einem selbst gebastelten Seil zu Boden hangeln wollte.