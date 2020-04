Brisanter Einsatz bei Velden Jagdhütte wird ein Raub der Flammen

Foto: fib/Eß

Eigentlich sollte nur Wied verbrannt werden. Doch dann ging am Samstag auch noch eine Jagdhütte an einem Waldrand bei Velden in Flammen auf. Ein brisanter Einsatz für die Feuerwehr.