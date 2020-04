Zeugenaufruf der Kripo Mann bei Rauferei in Landshut mit Messer verletzt

Bei einer Rauferei zwischen drei Männern am Montagabend in Landshut ist ein 40-Jähriger mit einem Messer am Hals verletzt worden. Ein 26-jähriger Verwandter des Mannes ist laut Polizei als Tatverdächtiger ermittelt worden.