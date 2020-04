Die etwas anderen Glückwünsche „Happy Birthday“ aus dem Streifenwagen

In Zeiten von Corona ist alles anders. Aber eine Freude zum Geburtstag machen kann man seinen Lieben dennoch, ohne ihnen zu nahe zu kommen. Man braucht nur Kreativität – und einen Streifenwagen.

Landshut. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, wollte ein Landshuter Kollege seinem Schwiegervater und Opa seiner Kinder zum 70. Geburtstag gratulieren. Weil Umarmen und Händeschütteln wegen der Corona-Pandemie momentan unmöglich ist, fuhr der Ordnungshüter mit einem Einsatzfahrzeug vor. Aus den Lautsprechern des Dienstfahrzeugs tönte kurz darauf das Lied „Happy Birthday“. Er habe sich total darüber gefreut und auch alle in der Nachbarschaft, die das mitbekommen hätten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Ärger muss der Polizist nicht befürchten. Im Präsidium drückt man angesichts der außergewöhnlichen Zeiten ein Auge zu. Auf Facebook postete die Polizei sogar ein Video der Aktion.