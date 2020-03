Landshuter Polizei sucht Zeugen Wer hat den Zigarettenautomaten gesprengt?

Die Landshuter Polizei erhofft sich durch Zeugenhinweise Informationen zum Täter. Foto: 123rf.com

In der Nacht auf Sonntag versuchte bis dato unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten in Landshut zu sprengen. Der Versuch misslang, aber am Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Nun sucht die Polizei nach Zeugenhinweisen.