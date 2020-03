Tragödie in Bodenkirchen Zwei weitere Kinder sterben nach Brand

Foto: 123rf.com

Zwei weitere Kinder sind an den Folgen des tragischen Brandes am Mittwoch in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) gestorben. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte sind mittlerweile vier Mitglieder der siebenköpfigen Familie tot.