Die nächsten Unverbesserlichen Sechs Leute feiern Corona-Party in Kröning

Die Vilsbiburger Polizei musste am Sonntagabend eine verbotene Corona-Party in Kröning beenden. Foto: 123rf.com

Man kann es kaum glauben: Auch die Vilsbiburger Polizei musste am Sonntag eine Corona-Party mit Bier und Gegrilltem beenden. In Kröning hatten sich sechs Personen der erst am Samstag in Kraft getretenen Ausgangsbeschränkung widersetzt.