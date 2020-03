Polizei im Einsatz Unbekannte zünden Schrottauto an

Bislang unbekannte Täter haben in Landshut ein Schrottauto angezündet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Landshut. Am Mittwoch, gegen20 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei durch Passanten in die Röntgenstraße gerufen. Ein Auto stand in Flammen. Vor Ort stellte sich raus, dass es sich um ein Schrottfahrzeug gehandelt hat. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen technischen Schaden, der Pkw war ohne Motor und zudem bereits ausgeschlachtet. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Wer hat hier verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Landshut unter Tel. 9252-0.