Unfall auf der A92 Auto knallt in ein Absicherungsfahrzeug

Unfall auf der A92. Am Donnerstagmorgen ist ein Auto in ein Absicherungsfahrzeug auf dem Seitenstreifen gekracht. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Ergolding. Am Donnerstagmorgen hatte die Autobahnmeisterei Wörth an der Isar, zwischen den Anschlussstellen Landshut-Nord und Essenbach in Richtung Deggendorf, eine Baustelle eingerichtet. „Die dazu nötige Sperrung des rechten Fahrstreifens war ordnungsgemäß durch Vorwarnfahrzeuge angekündigt worden“, so die Polizei. Gegen 8 Uhr kam ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Landshut an der Stelle mit seinem BMW aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte auf dem Seitenstreifen in ein Vorwarnfahrzeug mit Leitanhänger.

Der Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, der sich zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeug befand, wurde dabei leicht verletzt. Der BMW-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. An der Unfallstelle befanden sich die Feuerwehren aus Ergolding und Piflas. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu drei Kilometern.