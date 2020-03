Brutale Szene in der Hobbyliga Eishockeyspieler nach Schlag schwerst verletzt

Üble Szene nach Spielende in der Eishockey-Hobbyliga. Nach Spielende hat ein 33-Jähriger seinen Gegenspieler (35) mit einem Faustschlag schwerst verletzt. Der Schläger wurde festgenommen.

Landshut. Am Samstag fand im Eissportstadion Landshut ein Spiel der Landshuter Eishockey-Hobbyliga statt. Nach Spielende, gegen 18 Uhr, begaben sich die Akteure beider Mannschaften in Richtung ihrer Ersatzbänke. Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis war dort im Gespräch mit seinen Mitspielern, seinen Helm hatte er bereits abgenommen. Ein 33-jähriger Spieler der gegnerischen Mannschaft, ebenfalls aus dem Landkreis, befand sich zunächst auf dem Weg zu seiner Ersatzbank, als er plötzlich umdrehte und von hinten auf den 35-Jährigen zufuhr. Als er diesen erreichte, schlug er ihm unvermittelt von hinten mit der Faust gegen den Kopf. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch seine Handschuhe an. „Der 35-Jährige bemerkte den Vorfall, der sich in seinem Rücken zutrug, nicht und konnte somit auch in keinster Weise reagieren“, so die Polizei.

Nach dem Schlag stürzte er auf die Eisfläche und zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu. Nach der entsprechenden Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde der Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zuge der weiteren Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft gegen den 33-jährigen Täter beim Amtsgericht Landshut einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Aufgrund des vorliegenden Haftbefehls erfolgte am Mittwoch die Festnahme und am Donnerstag die Vorführung des 33-Jährigen beim zuständigen Haftrichter. Dieser setzte den Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug. Die Landshuter Polizei bittet anwesende Zuschauer, die Zeugen des Vorfalls wurden, sich mit der Dienststelle unter Tel. 9252-0 in Verbindung zu setzen.