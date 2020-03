„Trauriger Rekord“ in Landshut Noch nie zog die Polizei an einem Wochenende so viele Drogen- oder Alkoholfahrer aus dem Verkehr

Verkehrskontrollen in Landshut am Wochenende: Die Polizei spricht von einem „traurigen Rekord“.

Landshut. Die Landshuter Polizei hat am letzten Wochenende im Stadtgebiet insgesamt neun Autofahrer erwischt, die Drogen bzw. Alkohol konsumiert hatten.

- Eine Fußstreife der Polizei stoppte am Samstag, gegen 09:45 Uhr, einen 19-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Landshut. Dieser wollte in die Fußgängerzone einfahren. Bei ihm stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest und ordneten eine Blutentnahme im Krankenhaus an.

- Der Drogenschnelltest bei einem 20-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis verlief am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, positiv. Der Autofahrer musste sein Fahrzeug stehen lassen, es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus.

- Ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen wies ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis auf, der am Sonntag, gegen 03:15 Uhr, im Stadtgebiet in eine Verkehrskontrolle geriet.

- Weiter ging es am Sonntag, gegen 12:45 Uhr. Die Polizei beendete im Stadtgebiet die Autofahrt eines 23-jährigen Landshuters. Der Mann gab zu, dass er vor einigen Tagen Marihuana konsumiert hatte.

- Äußerst unkooperativ zeigte sich am Sonntag, gegen 18:45 Uhr, ein 27-jähriger Autofahrer aus Freising, den Polizeibeamte einer Überprüfung unterzogen. Auch er stand deutlich unter dem Einfluss von Drogen, seine Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.

Vier weitere Autofahrer müssen mit einer Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Sie alle standen unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Betroffen waren am Samstag, gegen 03:30 Uhr, ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis, am Sonntag, gegen 00:45 Uhr, ein 25-jähriger Autofahrer aus Landshut. Ebenfalls am Sonntag, gegen 05:00 Uhr, eine 50-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis sowie ein 43-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis, der am Sonntag, gegen 07:00 Uhr, wie alle Vorgenannten auch, im Stadtgebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.