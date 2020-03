Da staunt die Polizei Neunmal Alkohol und Drogen am Steuer in LA

Vergangenes Wochenende zog die Polizei im Stadtgebiet insgesamt neun Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie betrunken waren oder unter Drogen standen.

Landshut. Unter anderem erwischte es einen 19-Jährigen, der am Samstagvormittag mit seinem Auto in die Fußgängerzone fahren wollte. „Wegen drogentypischer Auffälligkeiten“, so die Polizei, ordneten die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus an.

Die Drogentests bei einem 20-jährigen und einem 25-jährigen Autofahrer, beide aus dem Landkreis, verliefen Sonntagnacht ebenfalls positiv. Marihuana habe er konsumiert, gab ein weiterer Mann (23) am Sonntagmittag ganz freimütig zu, der ebenfalls aus dem Verkehr gezogen wurde.

Pampig und unkooperativ reagierte am Sonntag gegen 18.45 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Freising, den Polizeibeamte einer Überprüfung unterzogen. Auch er stand deutlich unter dem Einfluss von Drogen, seine Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Vier weitere Autofahrer aus Landshut und Landkreis müssen sich wegen Alkohol hinterm Steuer verantworten und mit einer Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.