Blau und aggressiv Polizei nimmt sechs Schläger fest

Schneller Fahndungserfolg. Nach der Schlägerei nahm die Polizei fünf der Täter fest.

Im Krankenhaus endete am frühen Sonntagmorgen für einen 37-Jährigen und einen 41-Jährigen eine Schlägerei am Alten Viehmarkt in Landshut zwischen zwei Gruppen. Die Polizei nahm sechs Männer fest.