Vom Wirt auf frischer Tat ertappt Polizei sucht den Mützeneinbrecher von der Zweibrückenstraße

Wirt überrascht Einbrecher aus frischer Tat.

Landshut. Am Donnerstagnachmittag (5. März) gegen 16 Uhr hat ein bislang Unbekannter versucht, gewaltsam über das Küchenfenster in ein Restaurant in der Zweibrückenstraße in Landshut zu gelangen. Pech für den Einbrecher: Obwohl das Restaurant geschlossen war, war der Wirt vor Ort. Er hörte verdächtige Geräusche und überraschte den Unbekannten. Der Täter konnte flüchten. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er männlich war und eine weiße Wintermütze mit schwarzem Muster trug. Hinweise nimmt die Polizei Landshut unter Telefon 0871 / 9252-0 entgegen.