Polizei sucht Zeugen Massive sexuelle Übergriffe im Zug

Ein 24-jähriger Mann aus Mali hat am Mittwoch die Bundespolizei auf Trab gehalten. Der Mann belästigte in der Waldbahn 83948 Frauen massiv sexuell, nach seiner Festnahme griff er beamte in der Landshuter Polizeiwache am Bahnhof an.