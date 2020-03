Autofahrer prallt gegen Baum Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Landshut

Tödlicher Unfall am Mittwochmorgen im Landkreis Landshut.

Hohenthann. Tödlicher Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (4. März) im Landkreis Landshut: Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer (81) aus dem nördlichen Landkreis Landshut gegen 5.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Buch und Artlkofen in Fahrtrichtung Landshut unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Senior von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. „Eine Fremdbeteiligung kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden“, so ein Polizeisprecher.