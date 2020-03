Widerliche Tierquälerei Vogel mit Angelschnur stranguliert und an Regenrinne aufgehängt

Widerliche Tierquälerei in Landau – die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Landau. Wie die Polizei am Sonntag (1. März) mitteilte, hat ein bislang unbekannter Täter Am Zankelberg in Landau mit einer Angelschnur einen Spatz erdrosselt und das Tier anschließend in drei Meter Höhe an einer Regenrinne aufgehängt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter 09951/9834-0 in Verbindung zu setzen.