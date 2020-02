Schreck am Morgen Exhibitionist beim Parkhaus

Eine unschöne Begegnung hatte eine 26-jährige Frau am Mittwoch in der Badstraße beim Parkhaus Mühleninsel. Ein bislang unbekannter Mann zeigte ihr seinen Penis.

Landshut. Die Frau war gegen 7 Uhr auf dem Weg in die Arbeit, als sie an dem Mann vorbeiging, der scheinbar in ein Gebüsch pinkelte. Plötzlich drehte er sich aber um und hielt sein Glied in beiden Händen. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann, komplett in schwarz gekleidet, mit schwarzer Mütze und Vollbart. Hinweise nimmt die Polizei Landshut unter der Telefon 0871/9252-0 entgegen.