Einbruch in Einfamilienhaus in Landshut Bargeld, Schmuck, Armbanduhren gestohlen – Kripo bittet dringend um Zeugenhinweise

Hoher Schaden bei Einbruch in ein Einfamilienhaus in Landshut!

Landshut. Im Zeitraum vom 18. bis 21. Februar ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Grillparzerstraße in Landshut eingebrochen. Der Unbekannte hebelte an der rückwärtigen Seite des Hauses ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. Er entwendete Bargeld, Schmuck, Armbanduhren und einen Tresor. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die ermittelnde Kriminalpolizei Landshut, Telefon 0871/9252-0