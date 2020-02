SEK-Einsatz Senior bedroht seine Ex - Spezialkräfte müssen eingreifen

Weil ein 70 Jahre alter Mann am Sonntag seine 67 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin bedroht hat, hat es am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz in Altfraunhofen (Landkreis Landshut) gegeben. Sogar Spezialkräfte aus München mussten anrücken.