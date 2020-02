Mutmaßliche Haupttäter auf der Flucht Massenschlägerei in der Altstadt – mehrere Verletzte

Mehrere Verletzte hat eine Massenschlägerei in der Landshuter Altstadt gefordert.

Landshut. Am späten Freitagabend (21. Februar) gegen 23 Uhr kam es vor einem Fastfoodrestaurant in der Landshuter Altstadt zu einer Schlägerei, in die etwa 20 Personen verwickelt waren. Bei der Auseinandersetzung erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen. Die mutmaßlichen Haupttäter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine polizeiliche Fahndung verlief jedoch negativ. Bei den Tätern handelte es sich um drei Männer. „Einer der Täter war ca. 35 Jahre, ungefähr 175 cm groß und trug eine graue Jacke“, meldet die Landshuter Polizei in einer Presseinformation. Zum Hintergrund der Schlägerei liegen keine Informationen vor. Hinweise auf die Flüchtigen nimmt die Polizei Landshut unter Telefon 0871/9252-0 entgegen.