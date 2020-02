Polizei Landshut bittet um Hinweise Fußgänger angefahren - Autofahrer flüchtet

Verkehrsunfall in Essenbach (Landkreis Landshut).

Essenbach. Am späten Donnerstagabend (13. Februar) gegen 23.45 Uhr, wollte ein 33-Jähriger an einer Fußgängerampel die Landshuter Straße in Essenbach überqueren. Im selben Moment bog der Fahrer eines silberfarbenen Pkw ab und touchierte den Fußgänger. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen. „Den Autofahrer kümmerte dies jedoch nicht, er fuhr unvermittelt weiter“, so ein Polizeisprecher. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Landshut unter Tel. 0871/9252-0 in Verbindung zu setzen