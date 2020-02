Feuerwehr Landshut warnt „Bitte bleiben Sie zu Hause!“

Die Feuerwehr Landshut richtet sich mit einem eindringlichen Appell an die Bürger der Stadt und des Landkreises: „Bitte bleiben Sie zu Hause!“ Rund 120 Einsätze verzeichneten die Retter bis 9.30 Uhr. Auch ein Feuerwehrauto wurde durch einen abgebrochenen Baumwipfel schwer beschädigt.

Landshut. Die Landshuter Retter warnen die Bürger in Stadt und Landkreis Landshut eindringlich vor den Folgen des Sturms Sabine.: „Lassen Sie Ihr Fahrzeug, wenn Sie nicht fahren müssen, stehen. Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Das Unwetter ist noch nicht vorbei. Bitte meiden Sie vor allem die Bereiche Landshut-Münchnerau sowie Gündlkofen und Bruckberg“, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Landshuter Altstadt würde zudem flächendeckend Gefahr durch herabstürzende Ziegel drohen.

Die aktuelle Lage (9.30 Uhr) bei der Feuerwehr:

„Das Orkantief Sabine hat Stadt und Landkreis Landshut heute im Laufe des frühen Morgens voll erwischt. Aktuell befinden sich alle Löschzüge der Landshuter Feuerwehr im Einsatz, dazu ebenfalls sehr viele Feuerwehren des Landkreises Landshut . Die Kreiseinsatzzentrale ist ebenfalls seit dem frühen Morgen in Betrieb und voll besetzt. Bisher sind in Stadt und Landkreis Landshut rund 120 Einsätze zu verzeichnen, davon entfallen etwa 30 auf das Landshuter Stadtgebiet. Hauptbetroffen ist das Gebiet rund um die Münchnerau, hier wird aktuell an der Priorisierung der Einsatzstellen gearbeitet. Außerdem betroffen sind die Ortsbereiche Achdorf, Hofberg, Schönbrunn und Frauenberg. Die Einsatzzahlen steigen weiter.

Leider wurde im Bereich der Münchnerau auch ein Einsatzfahrzeug der Landshuter Feuerwehr während eines Einsatzes nicht unerheblich durch einen abgebrochenen Baumwipfel beschädigt. Das Fahrzeug ist bis auf weiteres nicht mehr einsatzfähig. Die neben dem Fahrzeug arbeitende Mannschaft kam mit dem Schrecken davon. An einer weiteren Einsatzstelle wurde ein Feuerwehrmann an der Hand verletzt und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus.

An dringlichen Einsätzen — außerhalb des Orkantiefs — kam es noch zu einem Brand in einem Spänebunker eines landwirtschaftlichen Anwesens. Dieser konnte von Atemschutzträgern gelöscht werden. Anschließend wurde der Spänebunker und die Förderschnecke geräumt. Eine Gefahr für Tiere, Stallungen und Wohnhaus bestand nicht. Weiter stürzte auf der A 92 im Bereich Landshut West ein LKW um und blockierte die Fahrbahn.

Zur Unterstützung der Feuerwehren sind auch die Kräfte des THW Landshut und THW Ergolding im Einsatz.“