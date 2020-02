Polizei bittet um Hinweise Unbekannte Chaoten demolieren Landshuter Schulgebäude

Sachbeschädigung in Landshuter Schule - die Polizei bittet um Hinweise auf den/die Täter.

Landshut. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (6. Februar) bis Freitagmorgen (7. Februar) haben Unbekannte an der Mittelschule in der Weilerstraße in Landshut fünf Fensterscheiben eingeschlagen. Zudem wurde eine Rollladen-Schiene aus ihrer Verankerung gerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Landshut ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0871/9252-0 um Täterhinweise.