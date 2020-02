Am helllichten Tag Neun Gullydeckel in Straßenzug herausgehoben – Polizei Landshut bittet um Hinweise

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – die Landshuter Polizei bittet um Hinweise.

Oberahrain. Am Dienstag (4.Februar), zwischen 12 und 16 Uhr, haben Unbekannte in Oberahrain (Lkr. Landshut) in der Jägerstraße auf der gesamten Länge insgesamt neun Kanaldeckel herausgehoben. „Eine konkrete Gefährdung von Verkehrsteilnehmern konnte bislang nicht geklärt werden. Bis dato ging diesbezüglich noch keine Anzeige bei der Polizeiinspektion Landshut ein“, so ein Polizeisprecher.



Im Moment laufen Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer hat hier verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Landshut unter Telefon 0871/9252-0.