Schlimmer Unfall in Landshut Lkw erfasst Fußgängerin – Seniorin stirbt im Krankenhaus

Tödlicher Verkehrsunfall am Donnerstag in Landshut

LANDSHUT Am Donnerstag (30. Januar) ereignete sich an der Kreuzung Siemensstraße/Neidenburger Straße ein schlimmer Verkehrsunfall.

Wie die Polizei mitteilt, stand gegen 11.40 Uhr ein Lkw-Fahrer (44) aus Landshut mit seinem Lkw an der Kreuzung. Er war auf der Siemensstraße unterwegs und wollte diese weiter stadteinwärts befahren. „Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete und der Lkw-Fahrer anfuhr, erfasste er eine Fußgängerin, die ihr Fahrrad mitführte. Die Dame wollte am Fußgängerüberweg die Kreuzung überqueren“, so ein Polizeisprecher. Durch den Unfall erlitt die Frau schwerste Verletzungen, an denen sie im Krankenhaus verstarb. Die genauen persönlichen Daten des ca. 80-jährigen Unfallopfers stehen derzeit noch nicht fest. Der Lkw-Fahrer erlitt einen schweren Schock und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und einem Notfallseelsorger der Feuerwehr betreut. Der Kreuzungsbereich ist derzeit (Stand: 13.20 Uhr) großräumig abgesperrt, ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.