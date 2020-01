Warum hat ein 83-jähriger Mann am Montag einen Verkehrsunfall verursacht? Die Landshuter Polizei geht derzeit davon aus, dass der Autofahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Traurige: Der 83-Jährige starb im Lauf des Montags.

LANDSHUT Am Montag, 27. Januar, gegen 12.35 Uhr kam es in Schönbrunn in Landshut zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 83-jähriger Autofahrer kam dabei nach bisherigem Sachstand aus gesundheitlichen Gründen nach links von seiner Fahrspur ab und streifte zwei entgegenkommende Fahrzeuge.

Trotz sofortiger ärztlicher Betreuung verstarb der 83-Jährige im Verlauf des Tages. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 10.000 Euro.