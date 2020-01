Audi gegen BMW Autofahrer liefern sich illegales Straßenrennen in Landshut

Die Polizei Landshut bittet um Hinweise auf zwei Autofahrer, die sich in Landshut auf offener Straße ein illegales Rennen geliefert haben

LANDSHUT Am Montagnachmittag (20. Januar) gegen 17. 30 Uhr haben sich zwei Pkw-Fahrer in der Altdorfer Straße in Landshut ein Rennen geliefert. „Mehrere unbeteiligte Autofahrer mussten zum Teil stark abbremsen oder zur Seite fahren, um einen Zusammenstoß zu verhindern“, so ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren ein grauer Audi S 5 und ein schwarzer BMW an dem rennen beteiligt. Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Landshut unter Tel. 0871/9252-0 in Verbindung zu setzen.