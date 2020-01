Am Samstagabend Zoff auf Privatparty in Ergoldsbach - drei Verletzte

Der Streit zwischen drei Männern ist am Samstagabend in Ergoldsbach (Lkr. Landshut) völlig eskaliert.

ERGOLDSBACH Am späten Samstagabend (18. Januar) gegen 23 Uhr gerieten auf einer Privatparty in Ergoldsbach drei Männer im Alter von 41 bis 43 Jahren in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte völlig und es flogen die Fäuste. Die drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist unklar.