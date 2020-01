Unfallflucht in Geisenhausen Schulkind (8) angefahren – Verursacher haut einfach ab

Ein achtjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Landshut verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach dem flüchtigen Unfallverursacher.

GEISENHAUSEN Ein Mädchen (8) war am Mittwochmorgen (15. Januar) gegen 7.30 Uhr mit ihrer gleichaltrigen Freundin auf dem Weg zur Grundschule in Geisenhausen. In der Salksdorfer Straße, auf Höhe Beethovenstraße, hielt ein Pkw an, um die Mädchen die Straße überqueren zu lassen. Ein entgegenkommender Fahrer erkannte die Situation jedoch zu spät und touchierte eines der Mädchen. Die Achtjährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Verletzte, sondern fuhr einfach weiter. Bislang ist nur bekannt, dass es sich um einen weißen Lieferwagen handelte. Eine Anwohnerin kam dem Mädchen schließlich zu Hilfe.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Vilsbiburg zu melden, Telefon 08741/9627-0.