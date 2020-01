Kripo ermittelt Notarzt findet totes Baby in Landshut

Tragödie in Landshut. Ein Notarzt hat in der Nacht auf Mittwoch in einem Privathaushalt ein totes Neugeborenes in einer Wohnung im Stadtgebiet entdeckt. Das bestätigte Günther Tomaschko, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern, auf Nachfrage. Die Polizei hat nun Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.