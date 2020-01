Fahrer türmt vor Kontrolle Unfall nach Verfolgungsjagd – zwei Polizisten und der Flüchtende verletzt

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist es auf der A92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) zu einem Unfall gekommen. Günther Tomaschko, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern erklärt auf Nachfrage der Redaktion, dass dabei zwei Polizeibeamte und der flüchtende Autofahrer verletzt wurden.

LANDSHUT Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sollte ein Autofahrer auf der A92 auf Höhe des Münchner Flughafens kontrolliert werden. Der Autofahrer habe jedoch nicht angehalten, sondern fuhr auf der A92 weiter in Fahrtrichtung Deggendorf. Mehrmals hätten Polizeifahrzeuge versucht, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen, aber ohne Erfolg. Bei Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) sei der Fahrer schließlich von der Autobahn abgefahren und fuhr Richtung Wörth an der Isar. Dort sei er wieder auf die A92 aufgefahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Polizeifahrzeug.

Zwei Polizeibeamte sowie der Fahrer des flüchtenden Autos wurden laut Tomaschko mittelschwer verletzt. Rund ein Dutzend Polizeifahrzeuge sowie ein Polizeihubschrauber seien bei der Verfolgungsjagd beteiligt gewesen. Warum der Fahrer flüchtete, war zunächst unklar.

Der Verkehr auf der A92 in Fahrtrichtung München einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Weitere Details - etwa wer an der Verfolgungsjagd beteiligt war oder Informationen zu den Verletzten - waren zunächst nicht bekannt.