Polizei bittet um Zeugenhinweise Radler angefahren und verletzt - Unfallverursacher unbekannt

Nach Verkehrsunfall: Die Landshuter Polizei bittet um Hinweise

LANDSHUT Am Freitag (10. Januar) gegen 18 Uhr wurde ein Fahrradfahrer (27) in der Neuen Bergstraße in Landshut von einem anderen Verkehrsteilnehmer angefahren. Der junge Radler wurde dabei leicht verletzt, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landshut unter Telefon 0871/92520 entgegen.