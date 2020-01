Chaoten-Alarm am Freitagabend Mehrere Autos in Landshut demoliert - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Freitagabend sind mehrere geparkte Fahrzeuge in Landshut beschädigt worden

LANDSHUT Am Freitagabend (10. Januar) gegen 22 Uhr sind in der Ritter-von-Schoch-Straße in Landshut-Schönbrunn gleich mehrere geparkte Autos demoliert worden. Hierbei entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich, wie die Polizei mitteilt. Derzeit ist unklar, ob für die Beschädigungen ein oder mehrere Täter verantwortlich sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landshut unter Telefon 0871/92520 entgegen.