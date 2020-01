Polizei mahnt zu großer Vorsicht Rattengiftköder auf Gehweg ausgelegt – Tierarzt rettet zwei Hunde

Die Polizei warnt vor einem Tierhasser, der in Neufahrn (Lkr. Landshut)

NEUFAHRN Am Donnerstagmorgen (9. Januar) gegen 7.30 Uhr bemerkte eine Frau beim Gassigehen mit ihren Hunden einen blauen Klumpen auf dem Gehweg im Bereich der Max-Reger-Straße in Neufahrn (Lkr. Landshut). Sie stellte fest, dass ihre beiden Hunde bereits einen Teil der Kugeln aufgenommen hatten. „Den Tieren musste bei einem Tierarzt ein Gegengift gespritzt werden“, so ein Polizeisprecher.

Die Polizeiinspektion Rottenburg ruft zur Vorsicht auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei den 3 bis 4 cm großen, hellblauen Klumpen um Rattengiftköder. Insgesamt wurden etwa 20 Stück der Köder aufgefunden. Die Reinigung des Gehwegs wurde durch die Gemeinde Neufahrn durchgeführt.

Hinweise zu einem möglichen Täter nimmt die Polizeiinspektion Rottenburg unter 08781/9414-0 entgegen.