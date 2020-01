Junge Frau (20) betatscht Sechs Personen in Schlägerei vor Landshuter Disco verwickelt

Die Landshuter Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

LANDSHUT In der Nacht auf Montag (6. Januar) ist ein Streit in einer Diskothek in der Landshuter Altstadt eskaliert. Auslöser war nach Polizeiangaben ein Landshuter (23), der eine 20-Jährige aus dem Landkreis betatscht hatte. Dies rief den Freund (20) der jungen Frau auf den Plan. Die zunächst verbale Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend in den Außenbereich der Disco. Dort lieferten sich dann sechs Personen im Alter von 19 bis 26 Jahren eine Schlägerei. Die Polizei Landshut hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.