Verkehrsbehinderungen am Dienstagmorgen Crash in der Konrad-Adenauer-Straße in Landshut

(Foto: Casdorf) Unfall am Dienstagmorgen in Landshut – es kommt zu Verkehrsbehinderungen LANDSHUT Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr hat sich in Landshut ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Straße/Siemensstraße kollidierten zwei Autos. Der Bereich rund um den Unfallort wurde teilweise gesperrt. Seit etwa 9.30 Uhr ist die Unfallstelle geräumt.