Bike hat Wert von mehreren Tausend Euro Hochwertiges Fahrrad in Landshut gestohlen

Die Landshuter Polizei bittet um Hinweise

LANDSHUT In der Zeit vom 21. bis 24. Dezember hat ein bislang unbekannter Täter in Landshut ein hochwertiges Fahrrad der Marke Specialized, Typ Levo, gestohlen. Das rote Fahrrad, das einen Wert von mehreren Tausend Euro hat, war in der Löschenbrandstraße, auf Höhe des Gasthofes „Landshuter Hof“, abgestellt und gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landshut unter der Telefonnummer 0871/9252-0 entgegen.