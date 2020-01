Illegale Entsorgung Asbesthaltige Eternitplatten auf Feld im Landkreis Landshut geschüttet

Die Polizei bittet um Hinweise

LKR. LANDSHUT In der Zeit vom 1. bis 2. Januar sind auf einem Feld in Koppenwall (Lkr. Landshut) asbesthaltige Eternitplatten abgeladen worden. „Aufgrund der großen Menge mussten die zerschlagenen Eternitplatten entweder mit einem Transporter oder einem Anhänger zum Feld transportiert worden sein“, so ein Polizeisprecher. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu der illegalen Entsorgung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Rottenburg unter Tel. 08781/9414-0 zu melden.