Feuerdrama in Landshuter Einfamilienhaus Senior (91) stirbt bei Hausbrand, zwei Verletzte

Eine Tragödie hat sich am späten Donnerstagabend in Landshut abgespielt.

LANDSHUT Feuerdrama am späten Donnerstagabend (2. Januar) in Landshut:

Bei dem Brand in einem Einfamilienhaus in der Zugspitzstraße kam ein bettlägeriger Mann (91) ums Leben, er wurde von Feuerwehreinsatzkräften in einem Zimmer aufgefunden. Seine 88-jährige Ehefrau konnte sich aus dem brennenden Haus retten und musste aufgrund erlittener Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Leicht verletzt wurde ein 42-jähriger Mann aus einer nahe gelegenen Straße, der noch Rettungsversuche unternommen hatte.

Trotz Großeinsatzes aller umliegenden Feuerwehren konnte nicht verhindert werden, dass das Gebäude völlig ausbrannte. Der Sachschaden dürfte bei ca. 400.000 – 500.000 Euro liegen. Die Brandursache ist unklar, die Landshuter Kriminalpolizei ist am Brandort im Einsatz.

(Foto: KM)