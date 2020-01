Junges Pärchen verunglückt Crash auf spiegelglatter Fahrbahn – Auto überschlägt sich

Verkehrsunfall auf spiegelglatter Fahrbahn bei Bodenkirchen (Lkr. Landshut)

BODENKIRCHEN Am Neujahrstag gegen 19.20 Uhr war ein Autofahrer (21) auf der Kreisstraße LA46 in Fahrtrichtung Bodenkirchen unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß seine 19-jährige Freundin. Die Fahrbahn war spiegelglatt. Wie die Polizei weiter mitteilt, geriet der junge Mann nach der Abzweigung nach Kolbing wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Er kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.