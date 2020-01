Silvester in Landshut Kleinbrände und eine verletzte 12-Jährige

In der Silvesternacht hat es in Landshut mehrere Kleinbrände gegeben. Auch wurde ein 12-jähriges Mädchen durch einen Feuerwerkskörper am Kopf verletzt.

LANDSHUT Gegen 18 Uhr entdeckten Spaziergänger einen brennenden Altpapiercontainer am Ende der Hans-Wertinger-Straße hinter einem Supermarkt. Der angrenzende Container wurde dabei ebenso in Mitleidenschaft gezogen, sodass insgesamt ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich entstand.

In der Ländgasse musste am Neujahrsmorgen gegen 2:45 Uhr die Feuerwehr einen brennenden Mülleimer löschen. Hier entstand vorerst kein Sachschaden. In beiden Fällen sollen Feuerwerkskörper die Ursache sein.

Ein 12-jähriges Mädchen ist kurz nach Mitternacht verletzt worden, als sie sich in der Unteren Auenstraße das Silvestergeschehen ansah. „Dabei wurde sie vermutlich von einem Feuerwerkskörper an der Stirn getroffen und erlitt dadurch eine Platzwunde, die medizinisch behandelt werden musste“, so die Polizei. Schlimmere Verletzungen blieben zum Glück aus. Ob dies fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte, ist aktuell noch ungeklärt, daher werden Zeugen des Vorfalls gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landshut unter 0871/9252-0 in Verbindung zu setzen.

In Wörth an der Isar entdeckte gegen 21.20 Uhr eine Polizeistreife in der Sportplatzstraße einen brennenden Altkleidercontainer. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Vermutlich hatten Unbekannte einen Böller eingeworfen.

In Pfeffenhausen wurde ein Eierautomat mit Böllern gesprengt, Eierautomat mit Böllern gesprengt, es entstand ein Schaden von über 6.000 Euro. Außerdem brannte eine Gartenhecke im Bereich der Hans-Widtmann-Straße. Eine neben der Hecke befindliche Straßenlaterne wurde durch das Feuer komplett zerstört. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Ursache war auch hier wohl ein Feuerwerkskörper.