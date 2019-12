Auto erfasst zwei Fußgänger Ein Toter und eine Schwerverletzte bei Unfall in Dingolfing

(Foto: km)

In Dingolfing ist es am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Auto und zwei Fußgängern gekommen. Das teilte die Polizei mit. Das Unglück soll sich in der Bahnhofsstraße ereignet haben.